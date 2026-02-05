Anadolu Ajansı
Ara transfer dönemi sona eriyor: N'Golo Kante damgası
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Devre arasında şu ana kadar en dikkat çeken imza Fenerbahçe'nin Fransız yıldız N'Golo Kante hamlesi oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 10 dk önce
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma sona erecek.
- Ara transfer dönemi 2 Ocak'ta başladı ve 6 Şubat Cuma gece yarısı tamamlanacak.
- Süper Lig'de Fenerbahçe, Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi transfer etti. Beşiktaş, son olarak Hyeon-gyu Oh'yu kadrosuna kattı. Galatasaray ise Renato Nhaga'yı renklerine bağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi transfer ederken; Beşiktaş son olarak Hyeon-gyu Oh'yu, Galatasaray ise Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.
205-2026 futbol sezonunda 30 Haziran 2025'te başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül 2025'te son bulmuştu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Kante'ye: Şortunda pil saklıyor!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR