Beşiktaş yeni golcüsünü belçika'dan getirdi. Transferde gaza basan siyah beyazlılar, Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan'dan soran golcü olarak da Hyeon-gyu Oh'u getirdi.

MURAD TAMER - Beşiktaş transferde bastığı gazdan ayağını çekmiyor. Aston Villa'dan Yasin Özcan, Torino'dan Kristjan Asllani ve Göztepe'den Olaitan'ı renklerine bağlayan siyah beyazlılar son olarak santrfor hattındaki arayışını Hyeon-gyu Oh ile noktaladı. Siyah beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli golcüyü kadrosuna kattı. Genç yaşı, Avrupa tecrübesi ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Oh, Beşiktaş’ın yeni hücum planının önemli parçalarından biri olmaya aday.

TAM BEŞİKTAŞ’A GÖRE

1.87 metre boyundaki Hyeon-gyu Oh, klasik sabit santrforlardan farklı olarak hareketli bir oyun yapısına sahip. Celtic ve Genk dönemlerinde ön alan presi, savunma arkasına koşuları ve ceza sahasında doğru pozisyon alma becerisiyle öne çıkan Koreli forvetin sağlayacağı en büyük katkı, hücumda dinamizm olacak. Rakip savunmayı sürekli meşgul eden yapısı, kanat oyuncularının ve 10 numaranın ceza sahasına rahat girmesini sağlayacak.

Hyeon-gyu Oh

HER DERDE DEVA

Teknik eyet, Oh’u yalnızca gol atan değil, aynı zamanda oyunu açan ve hazırlayan bir santrfor olarak konumlandırmayı planlıyor.

