Netanyahu sinir krizi geçirdi! Suudi sözleri yüzünden doktorluk oldu

Gazze’de on binlerce sivili katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisinden gelen bir açıklama yüzünden öfke nöbeti geçirdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Suudi Arabistan’a yönelik alaycı sözleri, İsrail’de büyük bir krize yol açtı.

Geçen hafta bir konferansta konuşan Smotrich, Suudi Arabistan’la yürütülen normalleşme süreci hakkında “Eğer Riyad, Filistin Devleti talep ediyorsa, o zaman ‘hayır teşekkürler Suud, çöldeki kumlarda deveye binmeye devam edin’ deriz.” ifadesini kullanmıştı.

"BİBİ ÇIĞLIK ATTI, DOKTOR ÇAĞIRMAK İSTEDİLER"

İsrail’de yayın yapan Walla sitesine konuşan muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, açıklamaların ardından Netanyahu’nun sinir krizine girdiğini aktardı.

Liberman, “Smotrich’in develerle ilgili sözlerinden sonra Başbakanlık Ofisi’nden gelen bağırışlar Kedumim’den Samarya’daki yerleşimlere kadar duyuldu. Bibi çığlık attı. Bayılacak diye doktor çağırmak istediler.” dedi.

Evimiz İsrail Partisi liderine göre Smotrich’in daha sonra Suudi Arabistan’dan özür dilemesi tesadüf değil. “Başbakanlık Ofisi kurulduğundan beri böyle bağırışlar hiç duyulmadı.” diye konuştu.

"ABD'NİN ONAYI OLMADAN GAZZE'YE SALDIRI YOK"

Liberman, İsrail’in Gazze’de artık bağımsız hareket edemediğini söyledi. Ateşkes süreciyle birlikte İsrailli esirlerin serbest bırakılmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın etkili olduğunu belirten Liberman, “Amerikalılar Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik karar alma yetkisini tamamen elinden aldı. İsrail ordusu artık ABD onayı olmadan Gazze’ye saldırı düzenleyemez.” ifadelerini kullandı.

GAZZE OPERASYONU ARTIK AMERİKAN KONTROLÜNDE

Liberman’a göre İsrail’in bölgeye giren insani yardımı azaltma girişimleri bile Washington’un iznine bağlı. Gazze’deki tüm sürecin, Kiryat Gat’ta kurulan Amerikan operasyon merkezinden yönetildiğini anlattı.

“Amerikan insansız hava araçları Gazze’yi sürekli izliyor ve İsrail ordusu bu merkezden gelen komutlarla hareket ediyor.” diyen Liberman, ABD'li yetkilierin Tel Aviv’de Savunma Bakanlığı’na gidip Genelkurmay Başkanı ile görüşmesinin de tesadüf olmadığını söyledi.