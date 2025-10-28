İsrail Türkiye'yi dışlamanın yolunu arıyor! Ankara’yı Gazze’de istemiyoruz rahatsızlığı

YEŞİM ERASLAN /ANKARA - İsrailli yetkililer ve eski siyasetçiler, Türkiye’nin Gazze’de yer almasının “Hamas’ın hayatta kalmasını sağlayacağı” yönünde açıklamalarda bulunarak Ankara’yı dışlamanın yolunu arıyor.

İtiraz edenlerin başında İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli geliyor. Chikli “Eğer barış istiyorsanız, Hamas’ın yok olmasını istiyorsanız, o zaman Türkiye, Gazze’de rol oynayamaz. Türkiye Hamas’ı destekliyor. Bu çok basit bir denklem” dedi.

Türkiye itirazına katılanlar arasında İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett de yer aldı.

Bennett, Netanyahu hükûmetini “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçladı ve Ankara’nın savunma sanayii kabiliyetinden duyulan rahatsızlığını, şu ifadelerle dile getirdi: Türkiye’nin tarihteki en modern silahları tedarik etmesine imkân verdiler.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze’deki uluslararası güç konusunda “Güvenliğimizi biz kontrol ederiz; hangi güçleri kabul edeceğimize İsrail karar verir” açıklamasıyla Türkiye’ye kapıyı kapatmaya çalışıyor.

Hem Tel Aviv hem de ABD’deki İsrail yanlılarının Türkiye’ye yönelik karşıtlıklarının altında Ankara’nın Gazze’de insani ve askerî kabiliyetleriyle yeniden belirleyici bir aktör konumuna gelmesi yer alıyor.