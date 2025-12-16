Anadolu Ajansı • Sinop
Sinop'ta servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde H.A'nın kullandığı servis minibüsü, Karacaören köyü mevkisinde, M.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada, otomobil sürücüsü M.G. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8'i işçi 10 kişi sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
