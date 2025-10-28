Ankara'da kuyumcu çalışanları, kilo kilo altın çaldı!
Güncelleme:
Ankara Mamak'ta bir kuyumcu dükkanında çalışan 10'dan fazla kişinin, kırdıkları çelik kasadan 7 kilogram altın çaldığı iddia edildi. Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınlar, polis operasyonuyla ele geçirilerek işletme sahibine teslim edildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alınırken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara'da kuyumcu çalışanlarının kırdıkları çelik kasanın içindeki altınları çaldı.
Olay, 25 Ekim gecesi Mamak'ta yer alan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddialara göre 10'dan fazla çalışan, kırdıkları çelik kasadaki 7 kilogram altını çaldı. Durumu fark eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere icra edilen operasyonda şüphelilerin bir kısmı yakalanarak gözaltına alındı.
ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Yaklaşık 25 milyon lira değere sahip çalıntı alıntıların tamamı ele geçirilerek işletme sahibi M.A.'ya teslim edildi. Olayla ilgili incelemelerin ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
