Josep Martinez tutuklandı mı, hapse girecek mi? Inter kalecisinin aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti!

Josep Martinez bu sabah bir trafik kazası ile gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcunun kullandığı araç, elektrikli tekerlekli sandalyeyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki bir adama çarptı. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

JOSEP MARTİNEZ TUTUKLANDI MI?

İtalya Serie A takımlarından Inter’in kalecisi Josep Martinez, 28 Ekim Salı sabahı Como’nun Fenegro bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden oldu. Elektrikli tekerlekli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki bir adama çarpan futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından polis tarafından ifadesi alınan Martinez serbest bırakıldı. Şu anda Martinez hakkında tutuklama kararı bulunmuyor.

JOSEP MARTİNEZ HAPSE GİRECEK Mİ?

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. İlk incelemelere göre yaşlı adamın kontrolünü kaybedip aniden karşı şeride geçtiği ve kazaya neden olduğu değerlendiriliyor. Futbolcunun kasıtlı bir eylemi bulunmadığı belirtilirken savcılık raporunun sonucuna göre ilerleyen günlerde yasal süreç şekillenecek.

JOSEP MARTİNEZ CEZA ALACAK MI?

Polis ve savcılık, kazanın oluş şeklini netleştirmek için araç kamerası görüntülerini ve tanık ifadelerini inceliyor. Martinez’in ceza alıp almayacağı ise resmi açıklamalar sonrası netlik kazanacak.