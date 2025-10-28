Inter kalecisi Josep Martinez kaza yaptı! Aracıyla çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen İspanyol file bekçisi Josep Martinez, Fenegro bölgesinde aracıyla 81 yaşındaki tekerlekli sandalyedeki bir kişiye çaptı. Trajik kaza sonucu yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter'in 27 yaşındaki kalecisi Josep Martinez, aracıyla tekerlekli sandalyedeki bir kişiye çaptı. Kaza sonucu 81 yaşındaki adamdan acı haber geldi. İspanyol oyuncu, kazadan yara almadan kurtulurken; kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Josep Martinez / Instagram

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sporx'in La Repubblica'dan aktardığı habere göre; 28 Ekim Salı sabahı saat 09.30 sularında Appiano Gentile yakınlarında meydana gelen kazada, Inter kalecisi Josep Martinez'in otomobili, elektrikli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki bir adama çarptı. Bir süre önce kalp rahatsızlığı geçiren yaşlı adamın, kontrolünü kaybederek karşı şeride savrulduğu iddia edildi. O sırada aynı yönde ilerleyen Martinez'in aracıyla temas gerçekleşti.

Kaza sonrası ambulans ve helikopterli acil sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın yaşandığı Fenegro bölgesindeki SP32 karayolu güvenlik altına alındı. Polis ekipleri, olayın tüm detaylarını incelemeye devam ediyor. Martinez'in yaşananlar sebebiyle büyük şok içinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

