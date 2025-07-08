Diogo Jota'nın ölümünde sır perdesi aralandı! Kazanın sebebi ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, geçtiğimiz hafta İspanya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. İspanyol polisi, kazada aşırı hız şüphesi olduğunu açıkladı.

Liverpool'un 28 yaşındaki yıldız ismi Diogo Jota ve 25 yaşındaki kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora bölgesinde geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Olay, futbol dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Trajik kaza, Jota'nın evliliğinden sadece iki hafta sonra gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ AŞIRI HIZ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada araç tekerleklerinden birinin bıraktığı izlerin incelendiği ve elde edilen bulguların aşırı hız ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, “Şu ana kadar yapılan tüm testler, aracın sürücüsünün Diogo Jota olduğunu gösteriyor” denildi.

Polis yetkilileri daha önce, kazanın sollama sırasında bir lastiğin patlamasıyla meydana gelmiş olabileceğini ve aracın kazanın ardından alev aldığını ifade etmişti.

CENAZE TÖRENİNE AKIN ETTİLER

Jota ve kardeşinin ölümü, özellikle memleketleri Portekiz’de ve formasını giydiği Liverpool’da derin bir üzüntüyle karşılandı. Cumartesi günü Porto'nun Gondomar bölgesinde düzenlenen cenaze törenine, Portekizli ve Liverpoollu futbolcuların yanı sıra siyasi liderler, aile üyeleri ve arkadaşları da katıldı.

DİOGO JOTA KİMDİR?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996 tarihinde Porto, Portekiz'de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan Jota santrafor olarak görev yapmaktaydı. Liverpool forması giyen Diogo Jota'nın 40 milyon euro piyasa değeri vardı. Kariyeri boyunca 49 kez Portekiz Milli Futbol Takımı forması giyme şansı elde eden Jota, 14 gol attı.

Gundomar'da futbola başlayan Diogo Jota, Paços Ferreira, Atletico Madrid, Porto, Wolves ve Liverpool'da forma giymişti. Kariyerinde 398 maça çıkan Diogo Jota, 136 gol 66 asist üretti.

Kardeşi Andre Silva ise Portekiz 2. Ligi ekiplerinden FC Penafiel’de orta saha oyuncusu olarak forma giyiyordu.