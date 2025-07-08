Futbol dünyası, yıldız oyuncunun ölümüyle sarsılmıştı! Ailesine bıraktığı miras dudak uçuklattı

Geçtiğimiz hafta İspanya'da geçirdiği kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Liverpool yıldızı Diogo Jota’nın eşi ve 3 çocuğuna kalan miras dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz hafta İspanya’da kardeşi 25 yaşındaki Andre ile birlikte hayatını kaybeden genç futbolcu Jota, ölümüyle sevenlerini üzmüştü.

AİLESİNE BIRAKTIĞI MİRAS GÜNDEMDE

2018'den bu yana Premier Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan ünlü futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından eşi ve 3 çocuğuna bıraktığı miras gündeme bomba gibi düştü.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Daily Mail’in haberine göre, 2018’den bu yana büyük bir servet biriktirdiği öne sürülen Jota’nın eşi ve çocuklarına yaklaşık 35 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar TL) miras bıraktığı iddia ediliyor.

SÖZLEŞMESİNİ BEŞ YILLIK UZATMIŞTI

Oynadığı 182 maçta attığı 65 gol ile servetine servet katan ünlü yıldız, 2022'de Liverpool ile sözleşmesini beş yıllığına uzatarak ölümünden önce 140.000 Euroluk (yaklaşık 6,5 milyon TL) maaş anlaşması yapmıştı.

Jota'nın Premier Lig'e geldiğinden bu yana yaklaşık 34,4 milyon sterlin kazandığı kaydedilirken bu kazancın eşi Rute, dört yaşındaki oğulları Dinis, iki yaşındaki Duarte ve sekiz aylık kızları Mafalda'ya miras kalacağı öne sürülüyor.