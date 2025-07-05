Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Diogo Jota ile kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız oyuncu ve kardeşi için Portekiz'de düzenlenen cenaze töreni duygusal anlara sahne oldu. Cenazede gözler Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'yu aradı. Cenazeye katılmadığı iddia edilen Ronaldo, büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota, 2 Temmuz'da İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre; Jota ve kardeşinin içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı ve daha sonra alev aldı.

LÜKS OTOMOBİLİ KAZADA KÜLE DÖNDÜ

Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin bulunduğu araçtan geriye kalan enkaz yürekleri yaktı. Alev alan lüks otomobilin, çevredeki bitki örtüsünü bile tutuşturduğu görüldü.

FUTBOL YILDIZLARI CENAZEDE

Jota için ülkesi Portekiz'de cenaze töreni düzenlendi. Porto kentindeki Sao Cosme Şapeli'nde düzenlenen törene; futbolcunun ailesi, sevenleri, Liverpool ve Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlarının yanı sıra birçok ünlü futbolcu ve teknik direktör katıldı.

Virgil van Dijk ve Andy Robertson

"RONALDO CENAZEYE KATILMADI"

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun cenazeye katıldığına dair herhangi bir görüntü, basına ve sosyal medyaya yansımadı.

Ricardo Horta ve Joao Moutinho

"TATİLİNİ YARIDA KESMEDİ" İDDİASI

İspanyol, Portekiz ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo, takım arkadaşının cenaze törenine katılmadı. Yıldız oyuncunun cenazede yer almama nedeni olarak dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. İspanyol basını, Ronaldo'nun, Jota ve kardeşinin cenaze töreninin yapıldığı sırada Mallorca'daki tatiline devam ettiğini yazdı.

FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Jota'nın kulübe kattıklarına vurgu yapılarak, "20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde Kop tribünü önünde yaptığı karakteristik şut ve golle galibiyeti garantileyen oyuncu, hayatının son golünü attı" denildi.

"DAHA YENİ MİLLİ TAKIMDAYDIK"

Cristiano Ronaldo, ölüm haberinin ardıdan Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı için sosyal medya hesabından Jota ile ilgili paylaşımda bulundu. Deneyimli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 karşılaşmada giyen Diogo Jota, bu maçlarda 14 gol atmıştı.