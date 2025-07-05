Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Diogo Jota&#039;ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo&#039;yu aradı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Diogo Jota ile kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız oyuncu ve kardeşi için Portekiz'de düzenlenen cenaze töreni duygusal anlara sahne oldu. Cenazede gözler Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'yu aradı. Cenazeye katılmadığı iddia edilen Ronaldo, büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota, 2 Temmuz'da İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre; Jota ve kardeşinin içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı ve daha sonra alev aldı.

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 1. Resim

LÜKS OTOMOBİLİ KAZADA KÜLE DÖNDÜ

Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin bulunduğu araçtan geriye kalan enkaz yürekleri yaktı. Alev alan lüks otomobilin, çevredeki bitki örtüsünü bile tutuşturduğu görüldü.

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 2. Resim

FUTBOL YILDIZLARI CENAZEDE

Jota için ülkesi Portekiz'de cenaze töreni düzenlendi. Porto kentindeki Sao Cosme Şapeli'nde düzenlenen törene; futbolcunun ailesi, sevenleri, Liverpool ve Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlarının yanı sıra birçok ünlü futbolcu ve teknik direktör katıldı.

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 3. Resim
Virgil van Dijk ve Andy Robertson

"RONALDO CENAZEYE KATILMADI"

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun cenazeye katıldığına dair herhangi bir görüntü, basına ve sosyal medyaya yansımadı.

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 4. Resim
Ricardo Horta ve Joao Moutinho 

"TATİLİNİ YARIDA KESMEDİ" İDDİASI

İspanyol, Portekiz ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo, takım arkadaşının cenaze törenine katılmadı. Yıldız oyuncunun cenazede yer almama nedeni olarak dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. İspanyol basını, Ronaldo'nun, Jota ve kardeşinin cenaze töreninin yapıldığı sırada Mallorca'daki tatiline devam ettiğini yazdı.

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 5. Resim

FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Jota'nın kulübe kattıklarına vurgu yapılarak, "20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde Kop tribünü önünde yaptığı karakteristik şut ve golle galibiyeti garantileyen oyuncu, hayatının son golünü attı" denildi.

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 6. Resim

"DAHA YENİ MİLLİ TAKIMDAYDIK"

Cristiano Ronaldo, ölüm haberinin ardıdan Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı için sosyal medya hesabından Jota ile ilgili paylaşımda bulundu. Deneyimli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - 7. Resim

Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 karşılaşmada giyen Diogo Jota, bu maçlarda 14 gol atmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni metro için geri sayım başladı! Tarih netleşiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon’da Gran Fondo heyecanı nefes kesti - SporYarışlar nefes kesti, bütün şehir seyrettiAllan Saint-Maximin'in iddiası ortalığı fena karıştırdı! Fenerbahçe'den "doping" açıklaması geldi - SporFenerbahçe'den "doping" açıklaması geldiArda Turan, Shakhtar Donetsk'le ilk maçında şaştı kaldı! "Bu kadarını beklemiyordum" - SporArda ilk maçında şaştı kaldı! "Bu kadarını beklemiyordum"Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı - SporÜlke ülke, takım takım gezdi! G.Saray ayrılığı açıkladıTarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti - SporTarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gittiHakan Çalhanoğlu her an imzayı atabilir! Tam 60 milyon euro teklif ettiler - SporMilli futbolcu her an imzayı atabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...