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Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 28 yaşındaki isim, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti.

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında hayatını kaybetti.

Jota'nın, kendisi gibi 26 yaşında futbolcu olan kardeşi Andre ile birlikte arabada seyahat ettiği ve aracın yoldan çıktığı bildirildi.

SOLLAMA ESNASINDA LASTİĞİ PATLADI

BBC'nin haberine göre; Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı ve daha sonra alev aldı.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, oyuncunun ölümünü doğruladı.

Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti - 1. Resim

İKİ HAFTA ÖNCE EVLENMİŞ

Kazanın, Portekiz'in Palacios de Sanabria belediyesi yakınlarındaki A-52 karayolunun 65. kilometresinde meydana geldiği ifade edildi. Öte yandan kahreden bir detay ortaya çıktı.

Jota'nın, sadece iki hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile Porto'da dünyaevine girdiği öğrenildi.

Jota, Portekiz'de nikah masasına oturmasının ardından yayınlanan bir röportajda kendisini 'dünyanın en şanslı adamı' olarak tanımlamıştı.

Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'A HAT-TRICK YAPMIŞTI

2019 yılında Beşiktaş'ın Wolves ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında Diogo Jota; 58, 64 ve 69'unda dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yapmış ve İngiltere temsilcisi maçtan 4-0 galip ayrılmıştı.

Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti - 3. Resim

DIOGO JOTA'NIN KARİYERİ

Paçoş Ferreira altyapısından yetişen Jota, 2016 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Sırasıyla Porto ve Wolverhampton'a kiralanan Portekizli futbolcu, Premier Lig'deki çıkışının ardından 2020 yılında 44.7 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz deviyle 182 maça çıkan Jota, 65 gol atıp 26 asist kaydetti. Bu sezon ise 37 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Diogo Jota, ikisi Portekiz Milli Takımıyla olmak üzere kariyerinde toplam 7 kupa kazandı.

Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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