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Diogo Jota'nın acı ölümünde çarpıcı detay! Meğer doktoru yasaklamış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trafik Kazası, Futbolcu, Diogo Jota, Liverpool, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liverpool forması giyen Portekizli futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşında hayata veda eden futbolcunun feci kazasındaki çarpıcı detay ortaya çıktı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen 28 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota, kardeşiyle birlikte İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza futbol camiasını derinden üzerken, başta Cristiano Ronaldo olmak üzere futbolcunun birçok arkadaşı ve birçok kulüp mesaj yayımladı.

UÇUŞ YASAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Trajik kazanın ardından Diogo Jota ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre; Jota'nın geçirdiği akciğer ameliyatı nedeniyle seyahat etmemesi gerektiği, bundan dolayı uçuş yasağı olduğu ifade edildi.

Jota'nın uçuş yasağı nedeniyle iki kardeş, İngiltere'ye feribotla dönmeye karar verdi. Kaza da İspanya’nın Santander liman kentindeki feribota ulaşmaya çalışırken meydana geldi.

Diogo Jota'nın acı ölümünde çarpıcı detay! Meğer doktoru yasaklamış - 1. Resim

ARACI KİMİN SÜRDÜĞÜ BELİRSİZ

CNN muhabiri Rui Laura’nın aktardığına göre; Jota kısa süre önce akciğer ameliyatı geçirmişti. Doktorların uçuşa izin vermemesi nedeniyle Liverpool’a otomobil ve feribot yoluyla dönmeyi tercih eden Jota, lüks Lamborghini marka aracıyla yola koyuldu.

Kazanın, aracın yüksek hızla bir başka aracı sollarken lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yoldan çıkan araç, yol kenarında savrularak alev aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

 Polis, aracı kimin sürdüğünü ise tespit edemedi.

Diogo Jota'nın acı ölümünde çarpıcı detay! Meğer doktoru yasaklamış - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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