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Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu! İmzayı attı: Yeni bir bölüm başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cristiano Ronaldo&#039;nun akıbeti belli oldu! İmzayı attı: Yeni bir bölüm başlıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Bin gole ulaşmadan emeklilik k isteyen 40 yaşındaki futbolcunun, 23 yıllık profesyonel kariyerinde 936 golü bulunuyor.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen; Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinde mücadele eden Cristiano Ronaldo ile ilgili belirsizlik sona erdi. Portekizli yıldız, 2,5 sezon formasını giydiği Al Nassr'daki serüvenine devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu! İmzayı attı: Yeni bir bölüm başlıyor - 1. Resim

"HİKAYE DEVAM EDİYOR"

Al Nassr ile sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık yeni kontrata imza attı. Suudi Arabistan kulübü, sosyal medya hesabından "Hikaye devam ediyor" mesajıyla anlaşmayı duyurdu.

"BİRLİKTE TARİH YAZALIM"

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı hayal. Hadi birlikte tarih yazalım" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu! İmzayı attı: Yeni bir bölüm başlıyor - 2. Resim

AL NASSR KARİYERİ

Al Nassr formasıyla 105 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda 93 gol attı ve 19 asist yaptı. Kariyerinde bin gole ulaşma hedefi olan Ronaldo, 23 yılda rakip filelere 936 gol gönderdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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