Cristiano Ronaldo'nun 'ojeli' fotoğrafı gündem oldu! Sebebi ise ortaya çıktı

40 yaşında aktif futbol hayatına devam eden Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Oğluyla poz veren Ronaldo'nun ayak parmağında oje olması çok konuşulurken, sebebini ise uzmanlar açıkladı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşık 658 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı.

Ronaldo, 15 yaşındaki oğlu Cristiano Jr. ile birlikte şortla poz verdi. Fotoğrafta Portekizli yıldızın ayak parmağında oje olduğu görüldü.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın sebebi ile ilgili ise dikkat çeken bir haber yayınlandı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Alman Bild gazetesi, ayak parmağına oje sürülmesinin sağlık nedenlerinden kaynaklandığını yazdı. Araştırmaya göre, Ronaldo ve birçok futbolcu, ayak tırnaklarını mantarlarla bakterilerden korumak için oje sürüyor veya koruyucu bir tabakayla kaplıyor. Futbolcuların ayakları, saatlerce terli ayakkabıların içinde kalmaları nedeniyle mantar ve bakterileri davet ediyor. Bu nedenle de sporcular ayak tırnaklarına oje veya koruyucu tabaka sürüyor.