Ronaldo krizi Fenerbahçe'ye yaradı! Yönetim hemen harekete geçti

Transfer dönemine sansasyonel bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo krizinden faydalanmak için harekete geçti. Mourinho'nun verdiği direktifle sarı lacivertli yönetim ilk hamleyi yaptı.

Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon yine Jose Mourinho yönetiminde olacak ancak bu kez kupayı kaldırmak istiyor. Galatasaray'ın Leroy Sane bombası ile başladığı transfer döneminde şimdiye kadar sessizliğini koruyan sarı lacivertliler, sansasyonel giriş için fırsat kolluyor.

RONALDO KRİZİ FENERBAHÇE'YE YARADI

Sarı lacivertliler, Al-Nassr'da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile kriz yaşayan Jhon Duran için harekete geçti. Sözcü'nün haberine göre; Al-Nassr, Ronaldo ile yaşadığı kriz sonrası Jhon Duran'ı gözden çıkardı.

Bunun üzerine Duran, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı lacivertli yönetim, yıldız isim için Jose Mourinho'ya danıştı ve "hemen alalım" cevabıyla derhal harekete geçti.

İLK TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının bir bölümünü karşılamayla Al-Nassr'a bedelsiz kiralama teklifi yaptı.

Yarım sezon önce bonservisine 77 milyon euro ödenen Kolombiyalı forvet, Al-Nassr ile çıktığı 18 maçta 12 gollük skor katkısı verdi.