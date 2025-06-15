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Mourinho'dan sürpriz istek! Fenerbahçe, Mateja Kezman'ın kapısını çaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mourinho&#039;dan sürpriz istek! Fenerbahçe, Mateja Kezman&#039;ın kapısını çaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusunun kapısı çaldı. Fred'in yanına savaşçı bir orta saha almak isteyen sarı lacivertliler, Meteja Kezman'dan yardım istedi.

Yeni sezona Süper Lig'de mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, kadrosunu şekillendiriyor. Eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör Jose Mourinho; forvet, sol kanat, stoper ve kaleci arayışında.

Sözcü'nün haberine göre; Portekizli teknik adamdan sürpriz bir talep geldi. Portekizli çalıştırıcı, Fred’in yanına 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda oynayabilecek savaşçı bir orta saha oyuncusu istedi.

Yönetim hemen harekete geçti, rota Suudi Arabistan’a çevrildi.

KEZMAN'DAN YARDIM İSTENDİ

Sarı lacivertliler, Al Hilal forması giyen Sergej Milinkovic Savic’i gündemine aldı ve Sırp yıldızın menajerliğini yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Mateja Kezman’dan yardım istendi.

1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi 15 milyon euro. Bu rakamda indirim talep eden Kanarya, şu anda 25 milyon euro kazanan Savic’e 10 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme önerecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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