Güney Koreli yıldız Fenerbahçe yolunda! Teklif edilen rakamı İspanyollar duyurdu

Transfer sezonunu sansasyonel bir isimle açmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Son Heung-min'e dikti. İspanyol basını, sarı lacivertlilerin yıldız isme yaptığı cazip teklifi duyurdu.

Galatasaray'ın Lorey Sane ile başladığı transfer döneminde sessizliğini koruyan Fenerbahçe, ilk ismin ses getirmesini istiyor. Kadrosunu yıldızlarla takviye etmek isteyen sarı lacivertlilerin hedefindeki isimlerden biri de Son Heung-min.

İspanyol basını, Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki Son Heung-min için Fenerbahçe'nin reddedilemez bir teklif yaptığını yazdı.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Son Heung-min'e 12 milyon euroluk yıllık ücret teklifinde bulundu. Haberde, bu rakamın Güney Koreli yıldız için son derece cazip ve ikna edici olduğu vurgulandı.

Transfer henüz resmiyete dökülmese de Güney Koreli yıldız ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunun altı çizildi.

Tam 11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min, bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.