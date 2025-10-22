Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Galatasaray'ın rakibini farka boğdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, İtalya Serie A temsilcisi Inter'i konuk etti.

Lotto Park'ta oynanan maçta Inter, Union Saint-Gilloise'yi 4-0'lık skorla geçerek 3'te 3 yaptı ve PSG'nin ardından averaj farklıyla sıralamada ikinci sıraya yerleşti.

HAKAN PENALTIDAN AĞLARI SARSTI

Inter'e galibiyeti getiren golleri 41'de Denzel Dumfries, 45+1'de Lautaro Martínez, 53'te penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76'da Francesco Pio Esposito kaydetti.

INTER KAYIPSIZ İLERLİYOR

Belçika deplasmanından 3 puanla ayrılan İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray'ın rakiplerinden olan Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.