28 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması 28 Ekim Salı günü 1702. bölümüyle ekrana geldi. Aslı Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışmada haftanın ikinci çeyrek altını sahibini buluyor.

28 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 28 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümde puanlamada büyük çekişme yaşandı. Haftanın ikinci gününde gelinler İznik Patlıcanlı Kalın Kıyı yemeğiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar ve değerlendirmeler sonucunda tablo yeniden şekilleniyor. Bölümün ardından puan durumu haberimizde yer alacak.

28 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Tuğba, Berna, Hanife ve Nilüfer günün birincisi olmak için tezgah başında ter döktü. Çeyrek altını kazanmak için lezzet yarışında kıyasıya rekabet eden gelinler, kayınvalideler tarafından hem sunum hem lezzet açısından değerlendirildi. Günün birincisi bölümün ardından haberimizde yer alacak.