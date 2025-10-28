Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul baraj doluluk oranı: 27 Ekim 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı: 27 Ekim 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranı merak edilip araştırılıyor. Yaz aylarında barajlarda kritik seviyelere çıktı. İSKİ, 28 Kasım 2025 Çarşamba günü için baraj doluluk oranını paylaştı.

İstanbul'da yağışlı havanın etkili olmasıyla beraber, gözler barajların doluluk oranına çevrildi. Vatandaşlar, "İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

İSKİ, 28 Ekim 2025 Salı gününe ait güncel veriler paylaşıldı. İşte Alibey, Terkos, Ömerli, Büyükçekmece ve diğer barajlarda son durum...

27 EKİM 2025 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla barajlardaki doluluk oranlarını duyurdu.

Kente su sağlayan 10 barajın (Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos) güncel doluluk oranı yüzde 23,17 olarak duyuruldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 16,45

Darlık barajı 36,09

Elmalı barajı 52,81

Terkos barajı 27,46

Alibey barajı 12,27

Büyükçekmece barajı 27,53

Sazlıdere barajı 25,08

Istrancalar barajı 19,72

Kazandere barajı 1,74

Pabuçdere 5,82

