Milletvekili ofisini güzellik salonuna çevirdi! Peru'da tırnak kesme görüntüleri olay oldu!

Peru’yu ayağa kaldıran skandalın merkezinde milletvekili Lucinda Vásquez Vela var. Vásquez’in, danışmanına Kongre ofisinde ayak tırnaklarını kestirirken görüntülendiği video ülke basınını ayağa kaldırdı.

Tepkilerin ardından kamuoyunda "devlet dairesi mi, güzellik salonu mu?" yorumları yapılmaya başlandı.

DANIŞMANLAR EV HİZMETİNE KOŞTU

Cuarto Poder’in yayımladığı 2024 yılına ait görüntülerde, danışman Edwar Rengifo Pezo, iş kartı boynunda takılı halde milletvekilinin ayaklarını kucağına alıp tırnaklarını keserken görüntülendi.

Skandalın ardından konuşan Vásquez, olayı reddetmek yerine “Kimseye rica etmiyorum, kimseyi zorlamıyorum. Bu gönüllü bir şey değil.” sözleriyle kendini savundu. Açıklama sosyal medyada öfkeyle karşılandı.

Aynı gazete, milletvekilinin diğer danışmanları Willer Sajami ve Luis Llaguento’nun da kahvaltı hazırlarken ve mutfakta temizlik yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Sajami, milletvekilinin evinde kahvaltı hazırlarken, Llaguento ise ofis mutfağında tencere yıkarken görüntülendi. Her iki danışman da iddialarla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

AKRABALAR DA MAAŞLI ÇALIŞAN

Skandal yalnızca görüntülerle sınırlı kalmadı. Cuarto Poder gazetesinin araştırmasına göre, milletvekili Lucinda Vásquez Vela, üç akrabasını da Kongre ofisinde resmî maaşla çalıştırıyor.

Listede, Jimmy Pinchi Pezo (ofis koordinatörü, 3.146 Peru solü ≈ 820 dolar), Edwar Rengifo Pezo (asistan, 3.600 sol ≈ 940 dolar) ve Kenyi Castro Rivas (teknisyen, 7.200 sol ≈ 1.880 dolar) yer alıyor.

Olayın ardından Kongre Etik Komisyonu’nun soruşturma başlatması bekleniyor.