9 yaşındaki Suriyeli küçük kız, doğup büyüdüğü Türkiye'den Suriye'ye dönerken gözyaşlarına boğuldu: Burası ikinci vatanım

9 yaşındaki Suriyeli küçük kız, doğup büyüdüğü Türkiye'den Suriye'ye dönerken gözyaşlarına boğuldu: Burası ikinci vatanım

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın bitmesiyle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler sınır kapılarından ülkelerine dönmeye devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ailesiyle birlikte Suriye'ye dönen 9 yaşındaki Meryem Ali, "Türkiye'de doğdum, Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye benim ikinci vatanım oldu, şimdi Suriye'ye gidiyorum ama gitmek istemiyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Suriye'deki 13 yıl süren iç savaşın ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri aralıksız sürüyor.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM, TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM OLDU"

Doğup, büyüdüğü Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Meryem Ali, gözyaşları içerisinde "Ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye benim ikinci vatanım oldu, şimdi Suriye'ye gidiyorum ama gitmek istemiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Arkadaşlarımla hep oyun oynuyorduk ve ders çalışıyorduk. Türkiye'de benim arkadaşlarım var. Suriye'de akrabalarım var. Arkadaşlarımı çok seviyorum, özleyeceğim ve sizleri hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN HEPSİ ÇOK İYİ VE ONLAR BİZE İYİ BAKTILAR"

Suriye'de her şeyin normale döndüğünü ve ülkesine döndüğü için mutlu olacağını söyleyen Tarık Emin, "Ben 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve inşaatlarda çalıştım. Suriye'de her şey normale döndü. Suriye'de yeni hayat için çok mutluyum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Türk milletinin hepsi çok iyi ve onlar bize iyi baktılar. İdlib şehrine gideceğim ve orada kardeşlerim ve ailem var. Evim yıkıldığı için evi tadilat yapıp yaşayacağım." dedi.

"DEPREMDE ANNEM, BABAM, KIZ KARDEŞİM VE ABLAMI KAYBETTİM"

Depremde ailesini kaybettiğini ve Suriye'ye gideceğinde il ziyaretini ailesinin mezarına yapacağını söyleyen 15 yaşındaki Mustafa El Hacı, şu şekilde konuştu:

"Ben Hatay'da doğup büyüdüm, depremde ailemi kaybettim ve enkaz altından 13 gün kaldım. Hayatıma bir şekilde devam ediyorum. Depremde; annem, babam, kız kardeşim ve ablamı kaybettim. Suriye'ye gitmekten çok mutluyum. Önceden hiç görmedim. İlk defa göreceğim ve inşallah sağ salim giderim. İdlib'e gideceğim. Çalışarak Suriye'de; bir dükkan, lokanta ve 3 ev aldım. Hayatıma oradan devam ettireceğim. Burada çalıştım ve para topladım. Sonra yavaş yavaş açtım. Normalde ailemin mezarı burada olacaktı ama sonra Suriye'ye gönderdik. Suriye'ye ilk gittiğimde ailemin mezarına gidip onlara selam vereceğim sonra akrabalarımın yanına gideceğim. Türkiye'ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hepimiz kardeş olduk."

