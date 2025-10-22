Suriyeliler ülkelerine dönüşte gece-gündüz ayırmıyor! Türkiye'ye teşekkür ettiler

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri gece saatlerinde de sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gece saatlerinde de geçişler aralıksız sürüyor. Sınır kapılarında geç saatlere kadar süren geçişlerde, yanlarına aldıkları eşyalarla memleketlerine dönen Suriyeliler, Türkiye'ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

"TÜRKİYE BİZLERE ÇOK İYİ BAKTI"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Suriyeli Riham Elubiyd Elabdullah, Türkiye'de geçirdiği yıllardan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'de 12 yılım geçti. Çok güzel zamanlarım oldu. Türkiye bizlere çok iyi baktı. Burada yeni arkadaşlar edindim, okul okudum. Türkiye'yi hatırlatacak olan karnemi yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım önce çok üzüldüler ama sonra ‘gidin, orada akrabalarınız var' dediler. Şimdi Şam'a dönüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE BEREKET VERSİN, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Gaziantep'ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye'ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye'de çok arkadaşım oldu. ‘Niye bizi bırakıyorsun' dediler ama ben onlara ‘Suriye'ye gidip düzenimi kurmam gerek' dedim. Türkiye'ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu.