Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriyeliler ülkelerine dönüşte gece-gündüz ayırmıyor! Türkiye'ye teşekkür ettiler

Suriyeliler ülkelerine dönüşte gece-gündüz ayırmıyor! Türkiye'ye teşekkür ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suriyeliler ülkelerine dönüşte gece-gündüz ayırmıyor! Türkiye&#039;ye teşekkür ettiler
Suriyeliler, Türkiye, Göç, Dönüş, Kilis, Esad Rejimi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye'de Baas rejimin devrilmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan geri dönüş işlemleri gece geç saatlere kadar sürüyor. Geri dönen Suriyeliler Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri gece saatlerinde de sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gece saatlerinde de geçişler aralıksız sürüyor. Sınır kapılarında geç saatlere kadar süren geçişlerde, yanlarına aldıkları eşyalarla memleketlerine dönen Suriyeliler, Türkiye'ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Suriyeliler ülkelerine dönüşte gece-gündüz ayırmıyor! Türkiye'ye teşekkür ettiler - 1. Resim

"TÜRKİYE BİZLERE ÇOK İYİ BAKTI"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Suriyeli Riham Elubiyd Elabdullah, Türkiye'de geçirdiği yıllardan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'de 12 yılım geçti. Çok güzel zamanlarım oldu. Türkiye bizlere çok iyi baktı. Burada yeni arkadaşlar edindim, okul okudum. Türkiye'yi hatırlatacak olan karnemi yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım önce çok üzüldüler ama sonra ‘gidin, orada akrabalarınız var' dediler. Şimdi Şam'a dönüyoruz" dedi.

Suriyeliler ülkelerine dönüşte gece-gündüz ayırmıyor! Türkiye'ye teşekkür ettiler - 2. Resim

"TÜRKİYE'YE BEREKET VERSİN, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Gaziantep'ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye'ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye'de çok arkadaşım oldu. ‘Niye bizi bırakıyorsun' dediler ama ben onlara ‘Suriye'ye gidip düzenimi kurmam gerek' dedim. Türkiye'ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yarım milyon kişi işsiz kalabilir! Dünyada en büyük şirketlerinden, insan yerine robot çalıştırılacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak-Suriye tezkeresi TBMM'den geçti! Görev süresi 3 yıl oldu - GündemIrak-Suriye tezkeresi TBMM'den geçti!Bakan Bayraktar'dan 'nadir toprak elementleri' paylaşımı! "Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinde..." - Gündem"Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinde..."Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti - GündemAdana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Sebebi belli oldu!Yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı - Gündem200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldıBakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'dan Katar'da Hamas zirvesi - GündemDoha'da Gazze zirvesiLübnan tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldı - GündemLübnan tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...