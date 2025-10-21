Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'dan Katar'da Hamas zirvesi

Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'dan Katar'da Hamas zirvesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın&#039;dan Katar&#039;da Hamas zirvesi
Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Katar, Hamas, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha’da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.

ERDOĞAN KATAR'DA

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.

"TRK" uçağıyla Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
18 yaşına dönebilmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor! "Bedene yapılabilecek en kötü şey..."Bodo/Glimt'in hocasından Galatasaray açıklaması: Buna hazırlanmak mümkün değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lübnan tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldı - GündemLübnan tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldıYüzlerce kişi hastanelik olmuştu! 'Döner skandalı' davasında karar çıktı - Gündem'Döner skandalı' davasında karar çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Emir Al Sani ile görüşecek - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: Kütahya ve Isparta belediyesinin ihaleleri mercek altında! - GündemKütahya ve Isparta'daki ihaleler mercek altındaTürkiye Gazze'ye asker gönderecek mi? Trump'ın yardımcısı JD Vance'ten açıklama - GündemTürk askeri Gazze'ye gidecek mi?Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek - Gündemİstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...