Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Emir Al Sani ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

"TRK" uçağıyla Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

KATAR VE TÜRK HEYETİ KARŞILADI

Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.

ÜST DÜZEY TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.