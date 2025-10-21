Türkiye, gümrükte taviz vermeyecek! Kayıt dışına karşı 197 milyon dolarlık hamle

Türkiye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında güveni ve denetimi artırmak, usulsüzlükleri önlemek amacıyla 2026 bütçe tasarısında 197,7 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyor.

Kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla gümrük ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürerken, denetim ve izleme mekanizmalarının entegrasyonu geliştirilecek. Mevzuat ve sistemlerin amacına uygun kullanımını sağlamak için yerli üretim yüksek teknolojilerden yararlanılması hedefleniyor.

YERLİ TEKNOLOJİ, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE SAHAYA İNİYOR

Bu kapsamda 2025-2027 yılları arasında yürütülecek Militar-III Projesi ile yarı sabit, mobil ve hayalet sistemlerin yanı sıra hibrit teknolojili tarama sistemleri, yapay zekâ destekli görüntü paylaşım ağı, hızlandırıcılar ve dedektörlerin yerli üretimi planlanıyor.

Türkiye, kaçakçılıkla mücadelede uluslararası kurumlarla iş birliğini sürdürmeyi hedeflerken, dedektör köpek sayısını ve eğiticilerini artırarak bu alanda dünya standartlarında eğitim sağlamayı amaçlıyor. Özellikle gümrüklerde hızlı taramalarda etkin rol oynayan dedektör köpeklerin sayısı 2024 itibarıyla 255’e ulaşırken, bu sayının 2027 sonunda 260’a çıkarılması planlanıyor.

İlgili Haber Şüphe üzerine durdurulan araçlardan tonlarca uyuşturucu çıktı! Trump, 'savaştayız' dediği ülkeye gidecek! Çin-ABD ilişkilerinde kritik eşik

Kaçakçılıkla ilgili veri analizi yapan uzman ekip sayısının ise yıl sonunda 36, 2026’da 40 olması bekleniyor.

Yasa dışı faaliyetlerin tespit ve önlenmesinde kullanılan teknik sistem ve ekipman sayısının bu yıl 2 bin 190, gelecek yıl ise 2.375 olması öngörülüyor. Ayrıca, yıllık denetim sayısının 2024 sonunda 3 bin 800, 2026'da ise 3 bin 875’e çıkarılması planlanıyor.

Bütçe tasarısında bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ayrılan toplam kaynak 195 milyon doları aşıyor.