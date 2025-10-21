İmzalar atıldı! Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

TÜRKİYE İLE KUVEYT ARASINDA 4 ANLAŞMA

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi. Türkiye ile Kuveyt arasındaki "Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki "Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı.

TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜNDE ORTAK PROJELER GELİ ŞTİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turu, enerji alanında yeni işbirliklerine de kapı aralıyor. Programın ilk durağı Kuveyt'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah refakatinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. İki ülke arasında enerji alanında çerçeve oluşturacak anlaşmayla, eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri konularında işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Bakan Bayraktar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 3 gün sürecek olan Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerinde eşlik ediyoruz. Ziyaretlerin ilk durağı olan Kuveyt'te, Cumhurbaşkanı'mızın Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelere katıldık. Görüşme sonrası liderlerin huzurunda Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem ile Türkiye ve Kuveyt Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Söz konusu anlaşmayla elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler geliştirmeyi ve karşılıklı deneyim paylaşımını hedefliyoruz. Enerji alanındaki ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum."