Altında kâr satışları hız kazandı! Uzmanlardan alım fırsatı uyarısı

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle gördüğü rekor seviyelerin ardından sert geriledi. ABD-Çin arasındaki gerilimin azalması, ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkması ve doların değer kazanmasıyla yatırımcılar kâr satışlarına yöneldi.

ONS ALT IN 2020'DEN BU YANA EN SERT G ÜNLÜK KAYB INI YAŞADI

Geçen haftanın son işlem gününde ve dün 4.400 dolar direncini test eden ons altın, bu seviyeyi aşamayınca sert satışlarla karşılaştı. Günün ilk yarısında yüzde 2’nin üzerinde gerileyen altın, ikinci yarıda kaybını yüzde 5’in üzerine taşıdı.

17:40 itibarıyla ons altın yüzde 5,39 düşüşle 4.120 dolardan işlem gördü. Bu seviye, 2020 Ağustos’tan bu yana en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALT IN VE G ÜMÜ ŞTE DE SERT D Ü Ş Ü Ş

Gram altın, ons altındaki gerilemeye paralel olarak yüzde 5’in üzerinde düşüşle 5.500 TL seviyesine indi.

Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası (Altın.S1) yüzde 5 ekside seyrederken, gümüşteki düşüş daha sert oldu.

Ons gümüş yüzde 8 gerileyerek 48,10 dolardan işlem gördü.

&LDQUO;ALT IN RALLİSİ BİTMEDİ'

Analist Tim Waterer, “Kâr satışları ve güvenli liman talebindeki gevşeme altını bugün aşağı çekti ancak Fed faiz indirimleri rotasında kaldığı sürece bu düşüşler alım fırsatı olarak görülecektir” dedi.

WisdomTree Stratejisti Nitesh Shah ise, “Altında hâlâ yükseliş potansiyeli var ancak hızlı çıkışlar sonrası geri çekilmeler normal” ifadelerini kullandı.