Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladı

Fenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyaret sonrasında Fenerbahçe  Kulübünün yönetim kurulu üyelerinden Ali Gürbüz ile Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Gürbüz, yaklaşık 1 aydır görevde olduklarını belirterek, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları ise kulüp yönetim kurulu üyelerinin başkan Hacıosmanoğlu ile tanıştığını aktararak, "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin ve bizimle konuşun.' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile oynanacak maça değinen Torunoğulları, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar. Sonra galibiyetler aldılar. Bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çekişmeli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye, gümrükte taviz vermeyecek! Kayıt dışına karşı 197 milyon dolarlık hamleTürkiye Gazze'ye asker gönderecek mi? Trump'ın yardımcısı JD Vance'ten açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptan değişikliğinin nedenini açıkladı: Galatasaray maçında çok endişelendim - Spor"Galatasaray maçında çok endişelendim"Fenerbahçe'de beklenen haber geldi: Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu - SporFenerbahçe'de beklenen haber geldiFenerbahçeli yıldızdan ayrılık iddiasına jet cevap: Haberi tiye aldı - SporYıldız isimden ayrılık iddiasına jet cevap: Haberi tiye aldıOkan Buruk'tan Bodo/Glimt maçı öncesi uyarı: Herkes Liverpool karşısında sıfır yazıyordu - SporBodo/Glimt öncesi uyarı: Herkes sıfır yazıyorduArsenal - Atletico Madrid maçı öncesi şaşırtan kriz! Rakibe su bile vermediler - SporDevler Ligi maçı öncesi kriz: UEFA'ya şikayet...Beşiktaş açıkladı: Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - SporBeşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...