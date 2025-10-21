Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık iddiasına jet cevap: Haberi tiye aldı

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca için ayrılık iddiası ortaya atılırken Brezilyalı yıldızdan cevap gecikmedi.

TALISCA'NIN JET CEVAP

Ayrılık iddiasına sosyal medya hesabından anında cevap veren Anderson Talisca, "Sahne haberler çıkmaya başladı" sözleriyle gülücük emojisi paylaştı.

"TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL İDDİASI”

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade; Anderson Talisca'nın, Türkiye'de mutlu olmadığını ve Brezilyalı oyuncunun ülkesine dönmek istediğini iddia etti.

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTEMİYOR"

Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılan Talisca'nın, sarı lacivertlilerde kalmak istemediği belirtildi.

"MOURINHO'NUN GİDİŞİNDEN MEMNUN DEĞİL"

Yine haberde, Anderson Talisca'nın, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılmasından memnun olmadığı aktarıldı.

CORINTHIANS VE BAHIA İDDİASI

Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu ve deneyimli oyuncu için Bahia'nın da güçlü bir ihtimal olduğu ileri sürüldü.

TALISCA'NIN SEZON KARNESİ



Brezilyalı yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.