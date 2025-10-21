Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik! Stuttgart, UEFA'nın yeni kuralından faydalandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart, 23 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi Alman ekibinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEMIROVIC YERİNE NARTEY

Stuttgart, uzun süreli sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA listesinden çıkardı ve yerine Nikolas Nartey'i kadroya dahil etti. Alman kulübünden yapılan açıklamada, UEFA'nın bu sezon değiştirdiği kuralın uygulandığı belirtilerek, "Demirovic yeniden forma giyebilecek duruma gelir gelmez UEFA Avrupa Ligi kadrosuna geri dönebilecek" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YENİ KURAL...

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2025-2026 sezonu öncesi önemli bir karar almış, uzun süreli sakatlıklarda takımlara oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı tanımıştı.