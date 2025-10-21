Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de beklenen haber geldi: Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve haftalardır formasından uzak kalan Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sarı lacivertlilerde uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı golcünün, Stuttgart maçı kadrosunda yer alması planlanıyor.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın dönüş tarihine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

HAFTALARDIR OYNAMIYOR

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak kaldı. 

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞTİ

27 Ağustos'tan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı futbolcunun kadroya geri dönüş zamanı netleşti. 

Fenerbahçe'de beklenen haber geldi: Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu - 1. Resim

O MAÇIN KADROSUNA YER ALABİLİR

NTV Spor'un haberine göre; Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alabilir. Ancak forvet oyuncusu henüz yüzde 100 hazır olmadığından süre alması düşük olasılıklı olacak. 

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

20 Ekim günü de Jhon Duran için Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun takımla çalışmalara başladığını duyurmuştu. 

Fenerbahçe'de beklenen haber geldi: Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu - 2. Resim

6 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi. 

Piyasa değeri 35 milyon avro olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.

