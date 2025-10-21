EGM polis maaş promosyon ihalesi belli oldu! En yüksek teklif Vakıfbank'tan
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesinde bankalar karşılıklı teklifler vererek yarıştı. Son turda Vakıfbank 90 bin TL ile ihaleyi kazanırken, diğer bankalar sırasıyla yarıştan çekildi. Açık artırma sonrası tekliflerin diğer kamu kurumlarındaki promosyonlarla karşılaştırılarak yeniden değerlendirilebileceği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30’da yapıldı. Toplam 24 bankanın davet edildiği ihaleye yalnızca 5 banka teklif sundu. Açılışta en yüksek teklifler Halkbank ve Vakıfbank’tan 75 bin TL, diğer bankalardan ise İş Bankası 30 bin TL, Ziraat Bankası 50 bin TL, Yapı Kredi 54 bin TL olarak açıklandı.
Açık artırma aşamasının başlamasıyla bankalar yeni tekliflerini iletti. Yapı Kredi ikinci turda 82 bin TL, Halkbank ve Ziraat Bankası ise üçüncü turda sırasıyla 85 bin TL ve 84 bin 500 TL’ye yükseltti.
Son turlarda yarışta sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı. Karşılıklı tekliflerin ardından İş Bankası 88 bin 500 TL ile çekildi. Tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL teklif ederek ihalenin en yüksek teklifini vermiş oldu.
Açık artırma sonrası yapılan duyuruda, tekliflerin diğer kamu kurumlarındaki promosyonlar da göz önünde bulundurularak değerlendirileceği, gerekirse bankalardan rakamlarını revize etmelerinin istenebileceği bildirildi. Yeni oturum tarihi, gerekli değerlendirmelerin ardından ilan edilecek.
HANGİ BANKA NE KADAR TEKLİF ETTİ?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesinde bankalar karşılıklı tekliflerle yarıştı.
- Halkbank ihaleye 75 bin TL ile başladı, ikinci turda 79 bin TL, üçüncü turda 82 bin 500 TL ve dördüncü turda 85 bin TL teklif verdi; beşinci turda ise yarıştan çekildi.
- Vakıfbank ilk teklifini 75 bin TL olarak sundu, ikinci turda 80 bin TL’ye yükseltti, üçüncü turda 83 bin 500 TL, dördüncü turda 86 bin TL, beşinci turda 87 bin 500 TL, altıncı turda 88 bin TL, yedinci turda 89 bin TL ve sekizinci turda 90 bin TL teklif etti. Banka, 90 bin TL’nin son teklif olduğunu açıkladı.
- Ziraat Bankası ihaleye 50 bin TL ile başladı, ikinci turda 77 bin TL, üçüncü turda 81 bin TL ve dördüncü turda 84 bin 500 TL teklif etti; beşinci turda yarıştan çekildi. Yapı Kredi Bankası ise 54 bin TL ile başladı, ikinci turda 78 bin TL, üçüncü turda 82 bin TL teklif verdikten sonra dördüncü turda yarıştan çekildi.
- İş Bankası 30 bin TL ile ihaleye başladı, ikinci turda 76 bin TL, üçüncü turda 80 bin 500 TL, dördüncü turda 85 bin TL, beşinci turda 86 bin 500 TL, altıncı turda 87 bin 600 TL ve yedinci turda 88 bin 500 TL teklif etti; sekizinci turda yarıştan çekildi. Denizbank ise ihaleden erken çekildi.