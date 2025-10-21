EGM polis maaş promosyon ihalesi belli oldu! En yüksek teklif Vakıfbank'tan

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30’da yapıldı. Toplam 24 bankanın davet edildiği ihaleye yalnızca 5 banka teklif sundu. Açılışta en yüksek teklifler Halkbank ve Vakıfbank’tan 75 bin TL, diğer bankalardan ise İş Bankası 30 bin TL, Ziraat Bankası 50 bin TL, Yapı Kredi 54 bin TL olarak açıklandı.

Açık artırma aşamasının başlamasıyla bankalar yeni tekliflerini iletti. Yapı Kredi ikinci turda 82 bin TL, Halkbank ve Ziraat Bankası ise üçüncü turda sırasıyla 85 bin TL ve 84 bin 500 TL’ye yükseltti.

Son turlarda yarışta sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı. Karşılıklı tekliflerin ardından İş Bankası 88 bin 500 TL ile çekildi. Tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL teklif ederek ihalenin en yüksek teklifini vermiş oldu.

Açık artırma sonrası yapılan duyuruda, tekliflerin diğer kamu kurumlarındaki promosyonlar da göz önünde bulundurularak değerlendirileceği, gerekirse bankalardan rakamlarını revize etmelerinin istenebileceği bildirildi. Yeni oturum tarihi, gerekli değerlendirmelerin ardından ilan edilecek.

HANGİ BANKA NE KADAR TEKLİF ETTİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesinde bankalar karşılıklı tekliflerle yarıştı.