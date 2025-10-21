Birçok kritik noktada kamera olmadığı ortaya çıkmıştı! 7 dakikalık Louvre Müzesi soygunu sonrası yeni tedbirler

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Ekim'de tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yeni güvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Kültür Bakanı Dati, Ulusal Meclis oturumundaki konuşmasında, Sayıştaş'ın hazırladığı ön raporda güvenlik açığının olduğu ortaya konulan Louvre Müzesi'ndeki soygunu değerlendirdi.

Soygunu, Fransa'nın "tarihi mirasına yönelik ciddi bir saldırı" olarak niteleyen Dati, güvenlik açığının giderilmesine ilişkin atılan adımlardan bahsetti.

Dati, müze yönetimine eserlerin güvenliğinin sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulunulduğunu ve bu tavsiyeler doğrultusunda harekete geçildiğini belirtti.

Bu kapsamda, güvenlik kameralarının modernize edilmesi, müzedeki tüm güvenlik kontrol odalarının elden geçirilmesi ve müze çevresinde koruma sistemlerinin yerleştirilmesi yönünde adımların atıldığını vurgulayan Dati, soyguna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tac ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı oluşturduğu tespit edilmişti.

Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden çalınanlar:

▪️ Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense’e ait takı setinin taç kısmı

▪️ Aynı setin safir gerdanlığı

▪️ Aynı setin safir küpesi

▪️ Marie-Louise’in takı setine ait zümrüt kolye

▪️ Aynı setin zümrüt küpe çifti

▪️ “Relik broş” olarak bilinen bir broş

▪️ İmparatoriçe Eugénie’nin tacı

▪️ İmparatoriçe Eugénie’nin göğüs broşu

Fransa Sayıştayının raporu, Louvre Müzesi’nde ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu ortaya koydu.

Mona Lisa ve Apollon Galerisi’nin bulunduğu Denon Kanadı’ndaki odaların üçte birinde, Richelieu Kanadı’ndakilerin ise dörtte üçünde güvenlik kamerasının olmadığı ortaya çıktı.