Villarreal - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Muhtemel 11 belli oldu!

Turnuvada henüz 1 puan elde eden İspanyol temsilcisi, kendi sahasında avantajını kullanarak puan kazanmayı hedefliyor. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi ise 4 puanla 8. sıradaki yerini yükseltmek için tüm gücüyle mücadele verecek.

VİLLARREAL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Villarreal - Manchester City maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

VİLLARREAL - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Villarreal ve Manchester City arasındaki mücadele 21 Ekim Salı günü saat 22.00’de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde her iki takımın da galibiyet almak için sahada ter dökeceği müsabaka merakla bekleniyor.

VİLLARREAL - MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Villarreal: Tenas, Mouriño, Marín, Veiga, Cardona, Buchanan, Partey, Gueye, Solomon, Pépé, Mikautadze

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, González, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland