Ara tatile kaç gün kaldı? Ara tatil için geri sayım başladı

Gözler ara tatile çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler, birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki kez ara tatil yapacak. Peki, Ara tatile kaç gün kaldı? İşte tüm ayrıntılar...

Okullarda ara tatil heyecanı başladı. Tempolu geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını arama motorlarında sorgulatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ilk ara tatil bir hafta sürecek. Peki, Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte 2025-2025 MEB tarafından paylaşılan takvim..

ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

21 Ekim itibarıyla ara tatile 16 gün kalmıştır. 2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

1. Dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınması ile sona ererken 2. Dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl 2. ara tatil Mart ayındadır. 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.

