29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim tarihine ilişkin tatil düzenlemeleri gündeme geldi. Resmi takvime göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil ilan ediliyor. 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü araştırılıyor.

28 EKİM ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim, resmi takvimde yarım gün tatil olarak yer alıyor. Kamu kurumlarında mesai saat 13.00 itibarıyla sona eriyor. Bu kapsamda üniversitelerde de öğleden sonraki derslerin çoğu yapılmıyor.

Ancak her üniversitenin akademik takvimi ve ders planı birbirinden farklı olduğundan sabah saatlerindeki derslerde değişiklik yapılmayabilir. Bu nedenle bazı öğrenciler sabah derslerine katılmak zorunda kalabilir. Üniversite yönetimleri genellikle bu tarihler öncesinde öğrencilere duyuru yaparak ders programındaki değişiklikleri paylaşmakta. Öğrencilerin okullarının duyurularını takip etmesi öneriliyor.

29 EKİM’DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda üniversiteler, okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. 29 Ekim Çarşamba günü üniversitelerde herhangi bir akademik faaliyet veya ders yapılmayacak.

Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde törenler, kutlamalar ve etkinliklerle karşılanıyor. Üniversitelerde bu güne özel resmi tören ve etkinlikler düzenlenebiliyor ancak zorunlu ders uygulaması bulunmuyor.

28 EKİM SABAHI ÜNİVERSİTELERDE DERS VAR MI?

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan sabah dersleri bazı fakültelerde yapılabilir. Öğrencilerin kendi fakülte duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.