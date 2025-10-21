29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler 2025! Kimler sahne alacak?

Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmak için belediyeler ve kültür kurumları ücretsiz konser etkinlikleri planlanıyor. 2025 kutlamaları İstanbul başta olmak üzere pek çok ilçede çeşitli şarkıcılar ve müzik grupları sahne alacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler 2025 programı araştırılıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSERLER 2025!

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İstanbul'un Fatih ve Çekmeköy ilçelerinde ücretsiz konserlerle taçlanacak.

Fatih Belediyesi Oda Orkestrası'nın Tuluyhan Uğurlu ile sahne alacağı etkinlik saat 20.00'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde başlayacak. Çekmeköy'de ise İrem Derici, Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü'nde saat 21.00'de performans sergileyecek. Belediyelerin programı netleştikçe haberimize eklenecektir. Kutlamalar, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde halka açık ve ücretsiz. Ankara'da Çankaya Belediyesi 20.00'de Hakan Aysev özel seçki ile performans sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler organize ederken Selçuk'ta 21.00-22.00 arası Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri, Dikili'de ise 20.30-23.00 arası İzBB Kültür Orkestrası Enes Kunduruca Konseri, İzBB THM Orkestrası Burak Maral Konseri ve İzBB Kültür Orkestrası Özlem Menokan Konseri gerçekleşecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek konserler belli oldukça haberimiz güncellenecektir.

İREM DERİCİ ÜCRETSİZ KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

İrem Derici'nin 2025 Cumhuriyet Bayramı kapsamında konseri İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü'nde gerçekleşecek. Konser 21.00'de başlayacak.