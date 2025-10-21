Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Orta Doğu çıkışı: Askeri müdahaleye hazırlar!

Trump’tan Orta Doğu çıkışı: Askeri müdahaleye hazırlar!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan Orta Doğu çıkışı: Askeri müdahaleye hazırlar!
Dünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu’daki müttefik ülkelerin Hamas’a yönelik askeri müdahaleye hazır olduğunu belirterek, “Gazze’ye şiddetli bir güçle müdahale etmeye istekli olduklarını söylediler. Ancak ben, İsrail’e ve diğer ülkelere ‘henüz vakti değil’ dedim. Hamas’ın doğru olanı yapması için hala umut var” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında yürürlükte olan ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, “Hamas’a karşı askeri müdahalenin zamanı henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

“MÜTTEFİKLERİMİZ HAMAS'I HİZAYA GETİRMEYE HAZIR”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’daki birçok ülkenin, Gazze’ye yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Orta Doğu’daki büyük müttefiklerimiz, Gazze’ye güçlü bir müdahale gerçekleştirerek Hamas’ı hizaya getirme fırsatını büyük bir hevesle karşılayacaklarını söylediler. Ben de İsrail’e ve diğer ülkelere ‘Henüz vakti değil’ dedim. Hamas’ın doğru olanı yapması için hâlâ umut var.”

Trump, Hamas’ın anlaşmaları ihlal etmesi durumunda “hızlı, öfkeli ve şiddetli bir sonla karşılaşacağını” da vurguladı.

ENDONEZYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

ABD Başkanı ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya Orta Doğu’daki diplomatik çabalarından dolayı teşekkür etti.

“Endonezya’nın müthiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya Orta Doğu’ya sağladığı yardımlar için teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Dış Haberler

