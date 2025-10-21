İngiliz basını yazdı! Ankara devreye girdi, Haniye ailesi tahliye edildi

Middle East Eye’ın özel haberine göre, İsrail hükümeti, Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonucu merhum Hamas lideri İsmail Haniyeh’in aile üyelerinin Gazze’den ayrılmasına izin verdi.

ANKARA'NIN TALEBİYLE GERÇEKLEŞTİ

Kaynakların iddiasına göre, Türkiye’nin doğrudan talebi üzerine bu ayın başlarında en az 66 Filistinli ve Türk vatandaşı Gazze Şeridi’nden tahliye edildi. Bu kişiler arasında, Haniyeh ailesinden 16 kişi de yer aldı. Serbest bırakılanlar arasında 14 Türk vatandaşı ile onların anne, baba, eş ve çocukları da bulunuyor.

Söz konusu karar, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından Ankara’nın arabuluculuğu sayesinde alındı. Türkiye, Hamas’ı müzakere masasına oturtarak ateşkes sürecinde aktif rol oynamıştı.

'TEL AVİV GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR'

İsrail basınına göre, Haniyeh ailesinin Gazze’den ayrılmasına izin verilmesi, Tel Aviv yönetiminin Ankara ile gerilimi azaltma çabalarının bir parçası.

İsrail'in önde gelen Ynet gazetesi, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın rehine krizine “empatiyle” yaklaştığını yazdı.

İsrailli analist Ben Caspit de Maariv gazetesinde, “Türkiye artık İsrail’in düşmanı değil. Uzun yıllardır ticaret, turizm ve ekonomi alanlarında güçlü ilişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.

“GAZZE'DE YARININ ANAHTARI TÜRKİYE'

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn ise Türkiye’nin bölgesel istikrar için kilit rol oynadığını belirterek şunları yazdı:

“Türkiye, İsrail’in düşmanı değildir. Uzun yıllardır verimli ticaret ve ekonomi ilişkileri sürdürüyoruz. Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulması, hem bölgesel istikrar hem de ekonomik çıkarlarımız için büyük önem taşıyor.”

NELER OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Nisan 2024’te Gazze’de düzenlediği bir hava saldırısında Haniyeh’in üç oğlunu ve dört torununu öldürmüştü. Aynı dönemde, Haniyeh’in İsrail’in güneyinde yaşayan kız kardeşi Sabah al-Salem Haniyeh gözaltına alınmıştı.

Türkiye, Hamas’ın eski siyasi büro şefi İsmail Haniyeh ile uzun süredir temas halindeydi. 2024’te Tahran’daki suikastın ardından Haniyeh hayatını kaybetmişti. Ancak Ankara, hem insani hem diplomatik kanallardan Hamas’la temasını sürdürmeye devam ediyor.