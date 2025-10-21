Avrupa Türkiye’yi konuşuyor! Yeni anlaşmalar peş peşe

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketleri, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (SIDEC 2025)’te gövde gösterisine hazırlanıyor.

SAHA İstanbul’un koordinasyonunda gerçekleşecek fuar katılımında, ASELSAN, ROKETSAN, TAI ve Sarsılmaz gibi Türk savunma devleri yer alacak.

AVRUPA SAHNESİNDE TÜRKİYE ÇIKARMASI

19 ülkeden 165 firmanın katılacağı SIDEC 2025, Türkiye açısından Avrupa’daki savunma sanayi ağlarını güçlendirmek ve yeni stratejik ortaklıklar kurmak için önemli bir platform olacak.

Türk heyeti, yerli üretim gücünü tanıtmayı ve Avrupa pazarında yeni iş birlikleri kurmak için kolları sıvadı.

Fuarda Türkiye’yi temsil eden heyet, 2023 yılında imzalanan mutabakat zaptına dayalı olarak Slovenya’nın önde gelen savunma kümelenmesi GOIS ile mevcut iş birliğini derinleştirmeyi planlıyor.

Heyet, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve tedarik zinciri entegrasyonu konularında çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirecek.

SAHA 2026 İÇİN TANITIM ATAĞI

SIDEC 2025, aynı zamanda Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Endüstrisi Fuarı için de bir tanıtım platformu olacak.

SAHA İstanbul heyeti, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak dev organizasyon için Avrupa’daki savunma şirketlerini Türkiye’ye davet edecek.

UZAY KONGRESİNDE TÜRKİYE İMZASI

Türk heyeti, Slovenya’daki temaslarında ayrıca Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak Antalya Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC 2026) için de tanıtım faaliyetleri yürütecek. SAHA İstanbul ve Türk Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle düzenlenecek bu etkinlik, Türkiye’nin küresel uzay arenasında da iddialı bir konuma yükselmesini sağlayacak.