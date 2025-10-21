Japonya'nın ilk kadın başbakanı iktidar partisi lideri Takaiçi Sanae seçildi

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya'da meclis oturumunda, ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı.

Buna göre, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, 237 oyla yeni başbakan seçildi.

Rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko'nun 149 oyuna karşı seçilen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

İlgili Haber Eski Japonya Başbakanı Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti

JAPONYA BAŞBAKANI İŞİBA ŞİGERU'NUN İSTİFASI

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

JAPONYA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI SANAE TAKAİCHİ KİMDİR?

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu.

7 Mart 1961 tarihinde Japonya’nın Nara Eyaleti’nde doğan Sanae Takaichi, Kobe Üniversitesi’nden mezun oldu ve daha sonra Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) eğitimine devam etti.

1993 yılında Japonya Temsilciler Meclisi’ne ilk kez seçilmiştir. Siyasi kariyeri boyunca farklı başbakanlar döneminde çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş, özellikle Japonya’nın telekomünikasyon ve idari sistemlerinden sorumlu önemli bir makam olan İçişleri ve İletişim Bakanı olarak görev yapmıştır.

Muhafazakâr ve milliyetçi görüşleriyle tanınan Takaichi, Japonya’nın milli savunma kapasitesinin güçlendirilmesini savunmakta ve özellikle savaş ilanını reddeden Anayasa’nın 9. maddesinin değiştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca geleneksel Japon değerleri ve aile yapısına vurgu yapmaktadır.

Liberal Demokrat Parti’nin sağ kanadında yer alan Takaichi, eski Başbakan Shinzo Abe’ye ideolojik olarak yakın bir isimdir.

2021 yılında Abe’nin istifasının ardından parti liderliği için aday olmuş ve bu yarışa katılan az sayıdaki kadın siyasetçiden biri olmuştur. Kısacası Sanae Takaichi, Japonya’nın modern sağ siyasetinde öne çıkan muhafazakâr bir kadın siyasetçi ve önemli bir figürdür.

"KADINLARIN İMPARATOR OLMASINA DA KARŞI ÇIKTI"

Japon basınında yer alan haberlere göre Takaichi, Japonya’nın askerî kapasitesinin genişletilmesini ve ülkeyi yalnızca “milli savunma güçleri” ile sınırlayan Anayasa’nın 9. maddesinin değiştirilmesini desteklemektedir.

Milli Savunma Kuvvetleri’nin resmî olarak tanınmasını ve ulusal egemenliği güçlendiren diğer anayasa değişikliklerini savunmaktadır.

Aile yapısı, vatanseverlik ve geleneksel cinsiyet rollerine vurgu yapan muhafazakâr sosyal politikaları teşvik etmektedir.

Takaichi, evli çiftlerin farklı soyadları kullanmasına izin verilmesine ve kadınların imparator olmasına da karşı çıktı. Ayrıca “geleneksel aile rollerinin” korunması gerektiğini ifade ederek toplumsal cinsiyet ideolojisini savunanlar tarafından eleştirildi.

Birçok siyasetçiden daha güçlü bir şekilde Japonya’nın savaş öncesi dönemini savunmakta ve Japonya’nın savaşta ölen askerlerine (aralarında savaş suçu mahkûmları da bulunan) adanmış olan Yasukuni Tapınağı’nı ziyaret etmiştir. Bu tür eylemleri Çin ve Güney Kore tarafından sıkça eleştirilmektedir.

Özellikle teknoloji ve güvenlik alanlarında, sanayi yanlısı ve devlet öncülüğünde bir ekonomik stratejiyi tercih etmektedir.