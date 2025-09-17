ABD baskısı mı, İsrail korkusu mu? Japonya Filistin Devleti'ni tanımaktan neden vazgeçti?

Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Japonya, şimdilik Filistin devletini tanımayacak.

Kararın, ABD ile stratejik bağları korumak ve İsrail’in tutumunun sertleşmesini önlemek amacıyla alındığı aktarıldı.

FRANSA'NIN ISRARI İŞE YARAMADI

Kyodo haber ajansına göre ABD, çeşitli diplomatik kanallar aracılığıyla Tokyo’ya Filistin devletini tanımaması yönünde baskı yaptı. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Japon mevkidaşına Filistin’i tanıması için güçlü çağrıda bulundu.

İngiltere, Fransa, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler bu ay BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklarken, Japonya’nın kararı dikkat çekici bulundu.

HÜKÜMETTEN TEMKİNLİ MESAJLAR

Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Salı günü yaptığı açıklamada Japonya’nın “Filistin devletini tanıma konusunu uygun zamanlama ve yöntemlerle kapsamlı biçimde değerlendirdiğini” söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi de Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında aynı mesajı tekrarladı. Ancak Hayashi, İsrail’in Gazze Şehri’ne yönelik kara saldırısı için “ciddi bir kriz duygusu” hissettiklerini dile getirdi.

Hayashi, “İki devletli çözümün temelleri çökebilir” dedi ve İsrail’i, “kıtlık da dahil olmak üzere ciddi insani krizi en kısa sürede sona erdirmek için somut adımlar atmaya” çağırdı.

BM'DE BİLDİRGEYİ DESTEKLEDİ AMA...

Japonya, geçtiğimiz hafta BM toplantısında İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm için “somut, zaman sınırlı ve geri dönüşü olmayan adımlar” öngören bildirgeyi destekleyen 142 ülke arasında yer aldı.

Buna rağmen Asahi, Başbakan Shigeru Ishiba’nın 22 Eylül’de New York’ta yapılacak BM toplantısında Filistin konusunu görüşmeye katılmayacağını aktardı.

G7'DE BÖLÜNME

G7 ülkeleri arasında görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. İngiltere ve Fransa Filistin’i tanımaya hazırlanırken, Almanya ve İtalya “derhal tanımanın ters etki getirebileceği” görüşünde.