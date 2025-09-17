Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD baskısı mı, İsrail korkusu mu? Japonya Filistin Devleti'ni tanımaktan neden vazgeçti?

ABD baskısı mı, İsrail korkusu mu? Japonya Filistin Devleti'ni tanımaktan neden vazgeçti?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD baskısı mı, İsrail korkusu mu? Japonya Filistin Devleti&#039;ni tanımaktan neden vazgeçti?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Japonya, Filistin devletini tanımayarak dikkat çeken bir geri adım attı. Asahi gazetesine konuşan hükümet kaynakları, kararın ABD ile stratejik bağları koruma ve İsrail’in sert tepkisini önleme amacıyla alındığını aktardı.

Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Japonya, şimdilik Filistin devletini tanımayacak. 

Kararın, ABD ile stratejik bağları korumak ve İsrail’in tutumunun sertleşmesini önlemek amacıyla alındığı aktarıldı.

FRANSA'NIN ISRARI İŞE YARAMADI

Kyodo haber ajansına göre ABD, çeşitli diplomatik kanallar aracılığıyla Tokyo’ya Filistin devletini tanımaması yönünde baskı yaptı. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Japon mevkidaşına Filistin’i tanıması için güçlü çağrıda bulundu.

İngiltere, Fransa, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler bu ay BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklarken, Japonya’nın kararı dikkat çekici bulundu.

HÜKÜMETTEN TEMKİNLİ MESAJLAR

Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Salı günü yaptığı açıklamada Japonya’nın “Filistin devletini tanıma konusunu uygun zamanlama ve yöntemlerle kapsamlı biçimde değerlendirdiğini” söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi de Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında aynı mesajı tekrarladı. Ancak Hayashi, İsrail’in Gazze Şehri’ne yönelik kara saldırısı için “ciddi bir kriz duygusu” hissettiklerini dile getirdi.

Hayashi, “İki devletli çözümün temelleri çökebilir” dedi ve İsrail’i, “kıtlık da dahil olmak üzere ciddi insani krizi en kısa sürede sona erdirmek için somut adımlar atmaya” çağırdı.

BM'DE BİLDİRGEYİ DESTEKLEDİ AMA...

Japonya, geçtiğimiz hafta BM toplantısında İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm için “somut, zaman sınırlı ve geri dönüşü olmayan adımlar” öngören bildirgeyi destekleyen 142 ülke arasında yer aldı.

Buna rağmen Asahi, Başbakan Shigeru Ishiba’nın 22 Eylül’de New York’ta yapılacak BM toplantısında Filistin konusunu görüşmeye katılmayacağını aktardı.

G7'DE BÖLÜNME

G7 ülkeleri arasında görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. İngiltere ve Fransa Filistin’i tanımaya hazırlanırken, Almanya ve İtalya “derhal tanımanın ters etki getirebileceği” görüşünde.

Kaynak: Dış Haberler

Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar - DünyaJapon Prenses'ten büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılarTüm dünyanın gözü İngiltere’de: Trump, Londra’ya milyarlarca dolarla gitti! - DünyaTüm dünyanın gözü bu törende!ANCA lobisi harekete geçti: Türkiye hakkındaki skandal teklif bugün ABD Kongresi'nde oylanacak - DünyaABD Kongresi 'Türkiye' yasa tasarısını oylayacak!Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti - DünyaKanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden öldüABD'de terör saldırısı! FBI binasını hedef aldılar - DünyaABD'de terör saldırısı! FBI binasını hedef aldılarHindistan'da feci olay! Timsah saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti - DünyaÖnce saldırdı sonra sürükledi: Genç kız boğularak can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...