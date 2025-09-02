İsrail'in zulmüne onlar da 'dur' diyor! Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dünyadan tepkiler sürerken, Filistin'i tanıma kararı alan devletlere bir yenisi daha eklendi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DUYURDU

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Belçika'nın bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu.

"BU KARAR, SAHADAKİ DURUMU DEĞİŞTİRMEK İÇİNDİR"

İsrail'in şiddet eylemleri karşısında Belçika'nın soykırım riskini önleme yükümlülüğü dâhil uluslararası sorumluluklarının olduğunu hatırlatan Prevot, "Bu sorumlulukları dikkate alarak, İsrail hükümetine ve Hamas'a baskıyı artırmak için güçlü kararlar almak zorundaydık. Bu, İsrail halkını cezalandırmak için değil, İsrail hükümetinin uluslararası ve insancıl hukuka uymasını sağlamak ve sahadaki durumu değiştirmeye çalışmak içindir" ifadelerini kullandı.

12 KATI YAPTIRIM UYGULANACAK

Bu kapsamda İsrailli şirketlere yönelik ticaret kısıtlamaları ile İsrailli yerleşimcilere ve aşırı sağcı bakanlara yönelik seyahat kısıtlamalarını içeren 12 katı yaptırım uygulanacağını aktaran Prevot, Hamas destekçileri tarafından antisemitizmin yüceltilmesini önlemek için de ek tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Belçika'nın iki devletli çözüme destek veren "New York Bildirgesi"ni imzalayan ülkeler arasına katılacağını ve Filistin'i tanıyacağını kaydeden Prevot, "Bu, İsrail'in genişlemeci politikalarını, yerleşim programlarını ve askeri işgallerini kınamak ve iki devletli çözüme şans vermek için güçlü bir siyasi ve diplomatik jesttir. Dolayısıyla Belçika, Filistin'i uluslararası arenada açıkça tanınan bir devlet olarak kabul edecektir" dedi.

Buna rağmen, 7 Ekim 2023'ün İsrail halkında yol açtığı travmanın bilincinde olduklarını söyleyen Prevot, "Bu tanıma kararının Kraliyet Kararnamesi ile resmi şekilde ilanı, son rehine serbest bırakıldığında ve Hamas artık Filistin yönetiminde herhangi bir rol üstlenmediğinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Prevot ayrıca Filistin'in yeniden inşasına desteğe hazır olduklarını vurguladı.