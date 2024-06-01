Tansu Çiller'in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde vefat etti. 90'lı yıllara damgasını vuran Çiller, 86 yaşındaydı.

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi olan Özer Uçuran Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.

86 yaşındaki yaşındaki Özer Uçuran Çiller, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle Yeniköy'deki evinde vefat etti. Cenazenin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden Mert ve Berk adında iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları var.