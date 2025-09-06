Japonya için tarihi gün! Prens Hisahito'nun doğum günü kutlandı

Hanedan üyelerine sahip çıkan Japonya'da Prens Hisahito için geleneklere uygun olarak doğum günü kutlandı.

Japonya Veliaht Prensi Akishino ve Veliaht Prensesi Kiko'nun oğlu Prens Hisahito, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı’nda 19. yaş günü için düzenlenen törene katıldı.

Japonya İmparatorluk Ailesi'nin tek varis adayı Prens Hisahito, geleceğin imparatoru olmaya hazırlanıyor. Ancak ondan sonra tahtın devamını sağlayacak erkek varis bulunmuyor.

Tokyo yakınlarındaki Tsukuba Üniversitesi'nde biyoloji okuyan Prens Hisahito bu alandaki akademik çalışmalara da imza attı. Böcek popülasyonu üzerine bilimsel bir makalenin ortak yazarları arasında yer aldı.

Japonya'da hanedan üyelerinin siyasete girmesi yasak. Bundan dolayı biyoloji, edebiyat ve sanat gibi bölümleri tercih ediyorlar.

İmparator Naruhito su taşımacılığı, tahtı devraldığı 91 yaşındaki babası Akihito da balıkçılıkta uzmandı.

İMPARATORLUK AİLESİNİN GELECEK UMUDU

6 Eylül 2006'da doğan Prens Hisahito, ailenin tek oğlu olduğu için imparatorluğun geleceği adına kritik bir pozisyonda bulunuyor.

İki ablası olan prensin, popüler Prenses Kako ve kraliyet dışı biriyle evlendiği için unvanını bırakmak zorunda kalan eski Prenses Mako ile yakın bir ilişkisi bulunuyor.

JAPONYA'DA HANEDANLIK

II. Dünya Savaşı sonrasında Batılı devletlerin müdahalesiyle 1947 Anayasası üzerinden imparatorun rolü tamamen sembolik hale getirildi.

İmparator, "devletin birliğinin sembolü" olarak tanımlanır ve siyasi gücü yoktur. Yönetim, seçilmiş parlamenter sistemle işler.

Japon İmparatorluk Ailesi, erkek varis krizi ile karşı karşıyadır. Mevcut kurallara göre, yalnızca erkekler tahta çıkabilir. Halihazırda sadece üç varis bulunuyor:

Eski İmparator Akihito'nun kardeşi Prens Hitachi (87 yaşında),

Veliaht Prens Fumihito (56 yaşında),

Prens Hisahito (19 yaşında, Fumihito'nun oğlu).

Kadın üyelerin tahta geçmesi yasak olduğundan, Hisahito'dan sonra erkek varis kalmayacak. Bu durum, kadınların tahta geçmesi veya kadın üyelerin evlilik sonrası statülerini koruması gibi anayasal değişiklik tartışmalarını gündeme getiriyor.

İMPARATORLUK NEDEN DEVAM ETTİRİLİYOR

Tarihî ve kültürel süreklilik: Japon hanedanlığı, 2.600 yıldan fazla bir geçmişe sahip ve Shinto inancında imparatorun "ilahi kökeni" (Amaterasu'ya dayanması) mukaddes bir değer taşır. Bu süreklilik, Japon kimliğinin merkezinde yer görülür.

Sembolik birlik: İmparator, siyasi çekişmelerin üstünde durarak milli birliği temsil eder. İmparatorluk kurumu demokratikleşme ve Batılı değerlerle yeniden dizayn edilse de varlığı sembolik bir birliği yaşatmaya devam ediyor.

İstikrar ve meşruiyet: İmparatorluk, siyasi istikrarı destekliyor ve devlet protokolünde önemli bir rol üstleniyor. Anayasal monarşi, demokrasi ile geleneği dengeliyor.

Uluslararası prestij: İmparatorluk ailesi, diplomatik ve kültürel münasebetlerde Japonya'yı temsil ediyor. Özellikle İmparator Naruhito'nun global barış ve çevre konularındaki çabaları, imparatorluğun modern dünyada da aktif kalmasını sağlıyor.

Muhafazakâr direnç: Gelenekçi çevreler, kültürel yozlaşma karşısında imparatorluğun devam ettirdiği geleneklerle kültürünü koruyor.

Geçtiğimiz günlerde prensin kullanacağı araba basın mensuplarına tanıtılmıştı. İşte törene katılım ve bir sanat eseri gibi işlenen arabadan fotoğraflar: