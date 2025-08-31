Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Japonya'dan Suriye'ye yardım eli! Halep ve Humus plansızlıktan kurtulacak

Japonya'dan Suriye'ye yardım eli! Halep ve Humus plansızlıktan kurtulacak

8 Aralık’ta Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni dönemde Suriye, ekonomik ve altyapısal açıdan toparlanma sürecine girdi. Bu kapsamda Japonya ile BM-Habitat, Halep ve Humus’ta temel altyapının yeniden inşası için yardım kararı aldı.

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinden bu yana, Suriye'de ekonomik ve altyapısal anlamda toparlanma süreci hakim oluyor.

HALEP VE HUMUS İÇİN KOLLAR SIVANDI

12 Ağustos’ta Japonya ile BM-Habitat, Suriye’nin en ağır yıkıma uğrayan bölgelerinden Halep ve Humus’ta temel altyapının yeniden inşasına odaklanan bir yardım planı imzaladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan girişim, gecekondu bölgeleri ve plansız yerleşim alanlarını hedef alıyor.

BİNLERCE İNSAN ETKİLENDİ

Bakanlık, Suriye’de devam eden “ciddi insani durum” ve mültecilerin geri dönüşü göz önüne alındığında, güvenli hayat koşullarının sağlanmasının “acil bir mesele” haline geldiğini belirtti. BM-Habitat ise yıllar süren çatışmaların bu bölgeleri su, elektrik ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerden mahrum bıraktığını vurguladı.

Temmuz itibarıyla komşu ülkelerden 746 binden fazla Suriyeli geri dönerken, 1,5 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirdi. Nairobi merkezli kuruluş, bu proje ile “doğrudan 81 binden fazla kişinin fayda sağlayacağını” açıkladı.

BM-Habitat’a göre, iç savaşın başladığı 2011’den önce Suriye’nin kentsel nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı plansız yerleşimlerde yaşıyordu.

SURİYE'YE YARDIM ELİ

Suriye’nin toparlanmasında önemli bir bağışçı olan Japonya, 2022’den bu yana BM-Habitat’ın kırılgan topluluklara destek sağlayan projelerine 21 milyon dolardan fazla katkı yaptı.

Geçtiğimiz 8 Aralık’ta, yaklaşık 25 yıldır ülkeyi yöneten Beşar Esad, muhalif grupların, Heyet Tahrir el-Şam öncülüğünde gerçekleştirdiği hızlı bir operasyonla Şam’ı ele geçirmesinin ardından Rusya’ya kaçtı.

Ocak ayında ise Ahmed el-Şaraa liderliğinde yeni bir geçiş yönetimi kuruldu.

