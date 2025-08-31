Suriye'de Esad'ın zulmünde yitirilenlerin hatıraları için her isme bir fidan

Suriye'de İdlib'in güneyindeki Hiş köyünde düzenlenen etkinlikte, akıbeti belirsiz kayıplar ve cesetlerine ulaşılamayan kişilerin isimlerini taşıyan 500'den fazla incir fidanı toprakla buluşturuldu.

MEZARI OLMAYAN SEVDİKLER İÇİN İNCİR AĞACI DİKİLDİ

Etkinliğe, yakınlarını kaybeden ve akıbetlerini arayan kişiler katıldı. Kaybolanların isimleri incir ağaçlarına verilerek hatıraları yaşatılmaya çalışıldı.

Girişimin sorumlularından Rama Dakkak, "Bugün kayıp ve yakınlarıyla birlikte buradayız. Her biri için bir ağaç diktik. Bu ağaçlar, bize onları hatırlatıyor. Mezarları olmasa bile sanki yanımızdalarmış gibi hissettiriyor." dedi.

Dakkak ayrıca, "Sevdiğini kaybeden her Suriyeli, istediği yerde, hatta ülkenin herhangi bir bölgesinde onun anısına bir ağaç dikebilir. Bu ağaçlar, hem onları hatırlatacak hem de hikayelerini gelecek nesillere taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 31 yaşındaki Merve es-Sellum ise incir ağacı dikerek kaybolan ve hayatını kaybeden tüm sevdiklerinin hatırasını yaşatmak istediğini söyledi.

Sellum, "Ağaç, bizim toprağımızın bir parçası. Aynı zamanda sevdiğimiz ama yokluklarıyla bile varlıklarını hissettiren insanların hala bizimle olduğunun simgesi. Bu ağaç büyüyüp meyve verdikçe, hem amcamın hem de özgürlük uğruna hayatını feda eden tüm Suriyelilerin ruhuna bir nefes ulaşacak." dedi.

Sellum ayrıca, "Bu meyveler, sevdiklerini kaybeden tüm annelere 'Biz iyiyiz, güçlüyüz, sizin çocuklarınızın hayalini kurduğu özgürlük adım adım gerçekleşiyor' mesajını iletecek." diye konuştu.