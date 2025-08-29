Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar 450 bin 169 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısının ise 1 milyon 190 bin olduğunu söyledi.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana 450 bin 169 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? - 1. Resim

Suriye'ye gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor." dedi. 

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? - 2. Resim

8 Aralık 2024 Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? - 3. Resim

Yerlikaya, bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısının ise 1.190.172 olduğunu belirtti.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? - 4. Resim

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 2022 yılında 3 mil yon 535 bin iken 2025 Ağustos ayı itibarıyla 2 milyon 506 bine düştüğünü söyledi. 

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? - 5. Resim

